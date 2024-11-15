SCFI運價指數終止連3漲 四大航線除遠東到地中海全面下跌

運價指數終止連3漲。根據最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數15日出爐，指數下跌79.68點至2,251.9點，周跌幅3.41%，東南亞線繼續大漲。

四大主要航線除遠東到地中海線上漲外，其餘都下跌，其中遠東到美西線跌幅11.58%，至於近洋線遠東到東南亞運價漲幅再度逾一成。

根據最新一期出爐運價，近洋線表現最吸睛，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲69美元，漲幅11.48%；遠東到日本關西、遠東到日本關東、每TEU與前一期持平，遠東到韓國每TEU較前一期下跌9美元。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,512美元，較前一期下跌29美元，周跌幅1.14%。

遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,080美元，較前一期上漲25美元，漲幅0.81%。

遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,181美元，較前一期下跌548美元，跌幅11.58%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達5,062美元，較前一期下跌219美元，跌幅達4.14%。

物流業者表示，MSC（地中海航運公司）將從下周一開始降價，加上進入11月，船班供給恢復正常，貨量減少，所以美西價格往下修正，預估下周開始其他船公司恐會跟進價格修正。

至於美西線跌幅逾一成，攬貨業者表示，主要是MSC（地中海航運公司）將從下周一開始降價，美西跌幅較重，主要原因在於因為十一黃金周縮船減班造成供給減少，碰上因美東罷工三天造成部分貨物轉走美西，所以當時美西價格有撐，甚至往上，現在進入11月，船班供給恢復正常，貨量減少，美西價格往下修正，預計下周開始其他船公司恐會跟進價格修正。

航運業界普遍認為，12月到過年這段時間出貨量是最大的支撐動能，較早的農曆春節有機會出現一波農曆年前拉貨潮；另外美東碼頭工人聚焦碼頭設備自動化的議題談判的演變狀況，以及關稅政策的發展。