Google Gemini應用程式 正式推出iPhone版本

Google公布推出專為iPhone設計的Google Gemini應用程式，可在App Store免費下載。iPhone用戶現在可以透過專屬的Google Gemini應用程式，體驗Gemini的魅力。除了現有的Google應用程式或網頁瀏覽器，更簡潔、流暢的Google Gemini 應用程式，能提升學習效率、激發創意，並大幅提升生產力。

iPhone版Gemini App的特色功能包括：

2.Gemini 讓學習更有效率： 遇到任何學科上的問題，都可以向Gemini尋求解答，並獲得量身打造的學習計畫。Gemini還能根據你的學習風格，提供逐步的指導，甚至可以透過測驗來測試你的學習成果。例如，你可以上傳一張複雜的圖表，讓Gemini針對圖表內容進行測驗，加深你的理解。

3.Gemini創造令人驚豔的圖像： Imagen 3是Google目前最高品質的圖像生成模型，可以快速將文字描述轉化為精美的AI圖像。