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Google Gemini應用程式 正式推出iPhone版本

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Google公布推出專為iPhone設計的Google Gemini應用程式，可在App Store免費下載。iPhone用戶現在可以透過專屬的Google Gemini應用程式，體驗Gemini的魅力。除了現有的Google應用程式或網頁瀏覽器，更簡潔、流暢的Google Gemini 應用程式，能提升學習效率、激發創意，並大幅提升生產力。

iPhone版Gemini App的特色功能包括：

1.與Gemini Live暢快對談： Gemini Live讓用戶更自然的方式與Gemini互動，無論是想練習面試技巧、尋找旅遊景點的靈感，或是腦力激盪創意點子，Gemini Live都能成為最佳夥伴。可從10種不同的聲音中選擇自己喜歡的 Gemini語音，打造個人化的使用體驗。未來也將陸續新增更多語言選項，包括中文，敬請期待。

2.Gemini 讓學習更有效率： 遇到任何學科上的問題，都可以向Gemini尋求解答，並獲得量身打造的學習計畫。Gemini還能根據你的學習風格，提供逐步的指導，甚至可以透過測驗來測試你的學習成果。例如，你可以上傳一張複雜的圖表，讓Gemini針對圖表內容進行測驗，加深你的理解。

3.Gemini創造令人驚豔的圖像： Imagen 3是Google目前最高品質的圖像生成模型，可以快速將文字描述轉化為精美的AI圖像。

Google iPhone

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