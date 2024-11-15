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下週美超級運算大會 鴻佰秀AI基礎設施和液冷機櫃

中央社／ 台北15日電

美國超級運算大會（SC24）將於下週登場，鴻海集團旗下鴻佰科技（Ingrasys）今天表示，將在現場展示最新人工智慧（AI）基礎設施成果，包括大型語言模型訓練設計所需的液冷AI機櫃系統。

超級運算大會（Supercomputing 2024, SC24）將於美國當地時間17日至22日在喬治亞州亞特蘭大市世界會議中心登場，鴻佰下午透過新聞稿指出，此次參展聚焦最新研發的高效能AI基礎設施解決方案。

鴻佰指出，其中包括專為兆級參數大型語言模型（LLM）訓練和即時推論所設計的新世代液冷AI機櫃系統，採用多晶片互連技術。

因應全球資料中心對節能的迫切需求，鴻佰也開發出支援液冷及氣冷的多元散熱方案，協助客戶建構高效率低耗能的綠色機房。

根據資料，鴻佰科技主攻雲端基礎設施，以超融合基礎設施（HCI）、CDI架構、高效能運算（HPC）、人工智慧/機器學習、先進冷卻技術，提供客製化解決方案。鴻佰是鴻海旗下工業富聯（FII）子公司。

美國 語言

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