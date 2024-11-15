台灣續留美匯率操縱「觀察名單」 一窺美財政部對台灣的描述

美國周四公布的匯率操縱觀察名單，台灣仍在其中。

美國財政部提供給國會的半年度報告對台灣的描述如下：

在截至6月底的一年，台灣實質GDP年增率為5.1%，高於去年同期的1.4%，主因是出口成長、私人消費強勁，以及近期投資回升。儘管淨出口在連三季勁增後略降，但因科技相關產品有強勁需求，分析師預料能恢復成長。

截至6月的一年裡，台灣的經常帳盈餘從2023年同期的880億元（GDP占比11.9%）增至1,140 億元（GDP占比14.7%），反映出貨物出口增加，尤其是半導體和電子產品，主要驅動力來自人工智慧和其他高科技應用。

新台幣在截至6月的一年間溫和走低，兌美元貶值4%，實質有效匯率貶值1.4%。而今年初至9月為止，台幣對美元的貶值3.3%，可能因為外國人對投資台灣股市抱持熱情而有所緩和。

該報告說明台灣央行對新台幣匯率制度「為管理浮動制」，原則上由市場力量決定，但有進行調節的彈性，以維持市場有序運作。該報告建議，台灣應密切監控非銀行金融部門的風險，包括外匯風險。外匯干預應該受限，允許貨幣變動符合經濟基本面。