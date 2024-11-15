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美東港口新一輪勞資談判破裂 西岸長堤港10月處理貨櫃再創新高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美東邁阿密港碼頭工人，10月1日罷工時，舉牌抗議自動化。歐新社
美東邁阿密港碼頭工人，10月1日罷工時，舉牌抗議自動化。歐新社

美國東岸碼頭勞資雙方本周重啟的協商未能針對「自動化」議題達成協議，這輪談判已破局，同時美西長堤港（Long Beach）10月處理的貨櫃量暴增至接近100萬只20呎標準貨櫃（TEU），再創新高。

國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）未能就雙方主要關切的自動化議題達成協議，距離新勞動契約須在明年1月15日之前談妥的期限，只剩兩個月時間。

ILA表示，資方提出有意要在港口實施半自動化之後，談判破局。工會表示，資方要實施半自動化，「直接違背他們一開始時的聲明，那時他們向我們確認，無論是全自動化或半自動化，都不會放上談判桌」。ILA強調，工會支持自動化改善安全與效率，但前提是人類還是要被保留在工作現場。

USMX則說，引進自動化不會消滅工作機會，而是要增進保護和營運量能。資方代表說，若依勞方提議，產業發展將會倒退，被限制未來使用其他港口已採用近20年的技術。USMX強調，若不能同意自動化，就無法演進到符合美國未來的供應鏈需求。

長堤港（Long Beach）10月的貨櫃作業量比去年同期增加30.7%，達到98.7191萬只TEU，快速打破兩個月前才創下的最高紀錄。其中一個原因就是東岸港口勞資糾紛未解，使進口商讓貨物轉至西岸港口卸貨，避免延誤。

市場預期今年底以前，洛杉磯－長堤港的貨櫃處理將維持大量，因為東岸港口碼頭工人明年初很可能第二次發動罷工。

碼頭 美國 貨櫃

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