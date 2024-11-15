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秘魯中資港口啟用 美國提醒拉美警惕中國投資

中央社／ 利馬14日綜合外電報導

在中國國家主席習近平秘魯一座中國出資建造的大型港口揭幕之際，美國今天呼籲拉丁美洲國家對中國投資保持警惕。

法新社報導，習近平與美國總統拜登在秘魯出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，兩人預計16日在利馬會面；在美國總統當選人川普明年1月重返白宮之前，這可能是拜登與習近平最後一次會晤。

同時，習近平為中國在南美洲出資建造的第一座港口揭幕，地點位於利馬北方的錢凱（Chancay），耗資35億美元，將成未來區域貿易樞紐。這座港口可讓南美洲國家與亞洲貿易時，得以繞過墨西哥與美國的港口。

美國國務院負責西半球事務的助理國務卿尼科爾斯（Brian Nichols）說：「我們認為重要的是（西）半球各國確保中華人民共和國的經濟活動尊重各地法律，並保障人權和環境保護。」

尼科爾斯提到美國與秘魯的長年關係時說：「我們將專注建立這些關係，確保秘魯人理解未來與其他一些投資者打交道的複雜性。」

他說，美國近期也為秘魯提供了支持，包括捐贈火車給利馬市、由美國國家航空暨太空總署（NASA）主導的太空合作，以及捐贈9架黑鷹直升機（BlackHawk）協助警方打擊跨國犯罪。

美國國務院主管東亞事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）說，美國帶著「積極政策」前來，並未試圖強迫其他國家在對立的兩大強權中擇一。

康達告訴記者：「我們確實想確保各國有選擇權，且能不受脅迫、自由地做出選擇。」

美國兩百年來一直將拉丁美洲視為自己的利益範圍，但也面臨日益增加的全球競爭，尤其是在經濟領域遭逢來自中國的競爭。

美國決策者經常強調與中國計畫有關的債務，和中國在規模龐大的建設計畫中聘用自己的勞工。

秘魯 美國 習近平

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