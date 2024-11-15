ASML和高管被控誤導投資人 退休基金股東提集體訴訟

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）及其高階主管面臨一樁集體訴訟，挨告的理由是，他們提供的財務展望及自產業衰退中復甦的能力，誤導了投資人。

艾司摩爾的股價10月15日慘跌16%，單日跌幅根據彭博資訊是2020年3月以來最大，該公司那天公布財報，揭露訂單遠低於市場預期，且大砍財測。隔天，在艾司摩爾高管召開會電話會議、分析師表達憂慮後，股價又摔超過6%。

退休基金的股東在14日提交給美國聯邦地方法院的訴狀裡指控，艾司摩爾及其高管對於全球半導體業供應商面對的問題到底嚴重到什麼程度、該產業銷售的復甦步伐、客戶需求的真相，以及預期的成長，都誤導投資人。

他們認為艾司摩爾淡化荷蘭政府採行出口管制可能不利於設備外銷中國大陸的影響，反而向投資人擔保該公司業務走在復甦的道路上。

好萊塢市消防員養老基金代表那些在1月24日至10月15日之間持有艾司摩爾股票的股東，尋求損害賠償和衡平救濟，再加上訴訟費用。他們宣稱艾司摩爾違反證券交易法。

艾司摩爾未立即回應置評要求。