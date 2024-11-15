快訊

天兔進逼！ 氣象署最新風雨預測 2地區明天停班停課達標

東山島之敗／日本白團分析戰術 反攻大陸不該從東山島

MLB／大谷翔平連4年奪傑出DH史上第2人 挑戰「老爹」紀錄

拜登時代最後一份外匯報告：觀察名單多增了南韓 台灣尚未除名

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國財政部14日公布拜登政府任期內最後一份貨幣報告，「觀察名單」上的七國裡仍有台灣，新增的是南韓，剔除了馬來西亞。路
美國財政部14日公布拜登政府任期內最後一份貨幣報告，「觀察名單」上的七國裡仍有台灣，新增的是南韓，剔除了馬來西亞。路

美國財政部周四公布拜登政府任期內的最後一份半年度貨幣報告，在截至6月30日的四個季度當中，沒有任何主要貿易夥伴為了在國貿中獲不公平的競爭優勢而操縱其貨幣匯率。但財政部將南韓加進外匯行為「觀察名單」，該名單裡除台灣之外也還有日本和德國等尚未除名，中國大陸也因為管理人民幣匯率缺乏透明度而再遭批評。

跟上次6月公布的名單相比，財政部最新的觀察名單變動不大，這次有台灣、日本、南韓、新加坡、越南、德國和中國大陸等七個經濟體，需接受額外的外匯審查。上次在名單上的馬來西亞已被剔除，南韓則因其龐大的全球經常帳盈餘以及與美國之間可觀的商品和服務貿易逆差而被列入。

雖然這份報告旨在向那些被認定人為壓低匯率以獲得競爭優勢的貿易夥伴施壓，但過去四年的大部分時間裡，美元持續攀升，美國貿易夥伴的外匯干預都是朝向反方向發展，主要是為了對抗物價上漲而支撐本幣。

財政部重申，對於中國大陸提高外匯干預行為透明度的呼籲：「中國未能公布外匯干預情況，且在匯率政策的關鍵方面普遍缺乏透明度，這使中國成為主要經濟體中的異類，財政部有必要對其進行密切觀察。」

外匯 美國

延伸閱讀

共和黨完全執政 BBC：不代表川普能隨心所欲

FBI：中國黑客入侵美「多家電信公司」

共和黨拿下參眾兩院…川普完全執政 面臨三挑戰

官員：拜登16日會習近平

相關新聞

拜登時代最後一份外匯報告：觀察名單多增了南韓 台灣尚未除名

美國財政部周四公布拜登政府任期內的最後一份半年度貨幣報告，在截至6月30日的四個季度當中，沒有任何主要貿易夥伴為了在國貿...

黃金跌至兩個月低點 油價小漲

國際金價周四（14日）受到美元上漲打壓，表現低迷，跌至兩個月低點；不過今（15）日亞洲早盤看到小幅反彈。油價繼續小幅收高...

日本政策紅利迎來日股三級跳 投資首選「這類型」後市有看頭

國際機構紛紛上調日股最重要的原因，跟東京股票交易所進行的企業治理改革有關，並且認為這是「日本股市煥然一新（game ch...

美元續強 盤中創一年新高 Fed鮑爾說不急於降息

「川普交易」周四（14日）繼續發威，美元指數連五漲，盤中創一年來新高。同日，美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，聯準會沒有...

巴菲特買股了：買達美樂披薩和泳池設備批發商Pool股票

「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏在第3季減持了一些長期持有的股票後，買進了達美樂比薩（Domino's Pizza）和P...

鮑爾講話偏鷹 利率交易員對聯準會12月降息的預期降至約56%

美國公債的殖利率大幅上漲，交易員調降對聯準會12月降息的押注，因聯準會主席鮑爾周四表示，經濟表現強韌讓決策官員在降息問題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。