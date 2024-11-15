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黃金跌至兩個月低點 油價小漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際金價14日跌至兩個月低點。 路透
國際金價14日跌至兩個月低點。 路透

國際金價周四（14日）受到美元上漲打壓，表現低迷，跌至兩個月低點；不過今（15）日亞洲早盤看到小幅反彈。油價繼續小幅收高，但盤中走勢不穩，美國汽油庫存大減，蓋過了供應過剩與美元強勢將影響需求的擔憂。

紐約黃金現貨價格周四連續第五天下跌，儘管美國的通膨數據仍然支持聯準會（Fed）12月可望再降息的預期，但美元上漲令金價承受壓力。因為美元上漲使得以美元計價的黃金對大多數買家都變得更貴。

彭博資訊指出，截至周四收盤，黃金價格較10月31日創下的歷史高點，已經下跌超過8%，並且跌勢在川普勝選後加速。不過受聯準會政策進入寬鬆周期，各國央行購買，以及地緣和經濟風險驅動的避險買盤等因素推動，黃金價格今年仍上漲大約25%。

紐約黃金現貨價格周四收跌0.32%，報每英兩2564.85美元。亞洲早盤在台北時間9:26，小幅上漲0.2%至2,570美元。

油價方面，周四國際能源署（IEA）警告明年原油市場將供應過剩，IEA預測，明年將有每日100萬桶的供應過剩，如果石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）決定恢復減少的產量，供應過剩還會再加重。再看美元因素，美元走強使得以美元計價的石油對其他貨幣的持有者來說成本提高，這可能會減少需求。不過，市場更聚焦美國汽油庫存下降；美國政府報告顯示，美國汽油庫存跌至10年季節性低點，這消息支撐了油價。

布蘭特原油期貨周四收漲0.28美元，或0.39%，報每桶72.56美元，美國西德州原油期貨上漲0.27美元，或0.39%，報68.70美元。

City Index和FOREX.com市場分析師Fawad Razaqzada認為，除非供應中斷，否則石油前景看跌。他說：「在這種背景下，原油價格在最近幾周走低之後，似乎勢將大幅下跌。」

美國 金價 黃金

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