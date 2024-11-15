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巴菲特買股了：買達美樂披薩和泳池設備批發商Pool股票

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴菲特旗下投資公司波克夏在第3季買進了達美樂比薩和泳池設備批發商Pool的股票。美聯社
巴菲特旗下投資公司波克夏在第3季買進了達美樂比薩和泳池設備批發商Pool的股票。美聯社

「股神」巴菲特旗下投資公司波克夏在第3季減持了一些長期持有的股票後，買進了達美樂比薩（Domino's Pizza）和Pool的股票，消息傳出後，這兩家公司的股票在盤後交易應聲躍漲。

波克夏周四在一份監管文件中披露，巴菲特收購了達美樂大約130萬股的股票，持股比3.6%，價值約5.5億美元，並買進泳池設備批發商Pool的1%股權，價值大約1.52億美元。

與此同時，巴菲特的公司出售了上季收購的化妝品零售商Ulta Beauty大部分的持股。相較於達美樂和Pool的股價盤後上揚超過7%，Ulta Beauty則下跌近4%。

94歲高齡有「股神」之稱的巴菲特，投資動向備受忠實粉絲追隨。他近幾個月來將蘋果公司的持股削減了大約25%，美國銀行的持股也減到10%以下。

減持蘋果，使得波克夏對科技業的持股比減少大約3%。在截至9月底的三個月間，波克夏淨拋售股票達到346億美元。加上本季沒買庫藏股，波克夏的現金儲備高達創紀錄的3,252億美元。

巴菲特5月曾對股東說：「我們很想花掉這些錢，但除非我們認為我們做的事風險極小且能賺大錢，否則我們不會花。」

巴菲特 波克夏 達美樂

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