鮑爾講話偏鷹 利率交易員對聯準會12月降息的預期降至約56%

美國公債的殖利率大幅上漲，交易員調降對聯準會12月降息的押注，因聯準會主席鮑爾周四表示，經濟表現強韌讓決策官員在降息問題上有審慎行事的空間。

2年期公倩殖利率一度上漲高達8個基點至4.36%。利率交換交易員對於12月降息的預期，機率已由前一天的80%左右降至56%左右。

CreditSights美國投資級債券和總經策略主管Zachary Griffiths表示：「鮑爾的講話更多地偏向鷹派，他對貨幣政策未來的處理偏向於風險管理。」

鮑爾的說法是，美國經濟並未發出決策者需要急於降息的信號，不過他未針對12月會議降息的可能性發表評論。