台積電ADR上漲0.99% 較台北交易溢價18.56%

川普重返白宮，料將掀起晶片民族主義浪潮，又會如何改寫半導體格局？南韓在進口關稅威脅下，放寬工時法案助力三星，但工會是否妥協？中國大陸積極推進自給自足，吸納高端人才以應對美國限制。川普是否強迫台積電將最先進製程移往美國，台灣政府和台積電如何接招。隨著全球半導體戰略逐步升級，誰能在新一輪科技博弈中掌握優勢？

2024-11-15 06:00