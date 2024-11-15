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台積電ADR上漲0.99% 較台北交易溢價18.56%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（14日）上漲0.99%，結束三連跌，收在188.50美元，較台北交易溢價18.56%。費城半導體指數同日則是微跌0.03%。

周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌207.33點或0.47%，收在43,750.86 點；標普500指數下跌36.21點或0.61%，收在5,949.17點；那斯達克指數下跌123.07點，或0.64%，收在19,107.65點。

台灣加權股價指數周四下跌144.85點，收在22,715.38點，台積電平盤，收在1,035.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 156.08 -0.42 154.00 +1.35

中華電 CHT 121.57 -1.53 122.50 -0.76

台積電 TSM 1,227.14 +0.99 1,035.00 +18.56

聯電 UMC 44.79 -0.58 45.00 -0.47

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

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