美三大股指全跌…Fed主席鮑爾講話打壓12月降息預期

美國三大股指周四收盤全面下跌，美國10月生產者物價指數（PPI）加速上升，以及聯準會主席鮑爾說不必倉促放鬆貨幣政策的偏鷹派講話降低了12月降息的希望。

道瓊工業指數下跌207.33點，或0.47%，至43,750.86點； 標普500指數跌36.21點，或0.6%，至5,949.17點； 那斯達克指數下跌123.07點，至19,107.65點，跌幅0.64%。

鮑爾在達拉斯聯準銀行的一次活動上表示，近期美國經濟表現「相當好」、就業市場穩健，以及通膨率仍高於2%的目標，意味聯準會毋需倉促降息，可以三思而後行。

芝商所的FedWatch tool顯示，儘管交易員仍押注聯準會將在12月會議上降息1碼，但機率已從下午稍早時的76%降至62%，周三市場預期的機率是82.5%。

駿利亨德森投資的多元資產全球主管Adam Hetts說：「鮑爾的言論給原本非常樂觀的降息路徑預測潑了更多冷水。不過，我們不能將通膨和勞動市場風險平衡視為理所當然，因此，這是一個令人鼓舞的經濟訊息。」

鮑爾講話之前，數據顯示10月最終需求生產者物價指數較上月增長0.2%，符合預期，但較去年同期增加2.4%，略高於預期。

截至11月9日當周，初次請領失業金人數經季節性調整後下降4,000人，至217,000人，低於預期。

Investment Decision Research研究董事總經理Melissa Brown表示：「愈來愈多的證據表明，通膨率仍高於聯準會的2%目標，這些數字大致符合預期，但有時投資人會退一步問自己，『這到底意味什麼』，導致人們對聯準會12月會議後將採取何種行動產生更多不確定性。」

上周美國大選後的漲勢正在減弱，因外界注意力已經轉向政策變化可能帶來的通膨壓力，比如川普回歸預計將提高關稅。

部分聯準會決策官員在考慮何時、以多快和多大程度降息時，已將注意力重新轉回到通膨風險上。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金表示，高昂的工會工資協議和即將到來關稅上調的可能性，可能讓聯準會官員更加謹慎，不再認為他們已經贏得了對抗高通膨的戰鬥。

在標普500指數的11大類股當中，工業股領跌，跌幅達1.7%，最大的拖累來自國防股，而國防股在大選後幾天內曾大幅上漲。RTX Corp周四帶來最沉重拖累，收盤下跌3.9%，盤中跌至9月19日以來最低。通用動力也是一大拖累，跌至10月31日以來最低，收盤重挫6.9%。

道瓊指數因迪士尼股價勁揚6%而獲得一定的支撐。此前這家娛樂巨擘公布財報，獲利超過華爾街預期，並為未來幾年提供了強勁的指引。

非必需消費品是標普500指數中第二弱的類股，下跌1.5%，受到電動車製造商的一些壓力。

電動車製造商特斯拉收跌5.8%，Rivian Automotive大跌 14.3%。根據路透報導，川普過渡團隊計劃在更廣泛的稅收改革法案中取消購買電動車的7,500美元稅收抵免。

Tapestry股價收盤大漲12.8%，創2013年7 月以來最高。Coach母公司表示，將終止以85億美元收購Capri Holdings的交易，此前這筆交易被美國法官阻止。Capri股價上漲4.4%。