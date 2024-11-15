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市場對降息期待降低 美股收黑

中央社／ 紐約14日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的最新評論讓市場對12月降息的期待冷卻下來，在交易人消化他的發言及回升的通膨數據之際，美國股市主要指數今天都收黑。

法新社報導，美國本週公布的消費者及生產者通膨數據都指向物價漲速小幅加快，影響聯準會的降息計畫。而鮑爾在德州一場會議中說降息路徑「並非預先確定好的」，讓外界更加擔心聯準會在今年最後一場會議可能更趨謹慎。

道瓊工業指數下跌207.33點或0.47%，以43750.86點作收。

標準普爾500指數下滑36.21點或0.61%，收5949.17點。

科技股那斯達克指數下跌123.07點或0.64%，收19107.65點。

費城半導體指數小跌1.70點或0.03%，收5004.59點。

指數 美國 通膨

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