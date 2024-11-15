聽新聞
0:00 / 0:00
思科上修全年度財測
網通設備大廠思科（Cisco）上調全年度營收財測，顯示該公司把重點轉向網絡安全、雲端系統和AI驅動的產品，使需求改善。然而，市場認為思科的年度財測仍屬保守。
企業擴大投資需要強大算能的AI技術，因此對資料中心需求激增，而資料中心會使用思科的產品，例如乙太網交換機和路由器等。
思科執行長羅卓克在美股13日盤後公布的聲明中表示：「思科正迎接2025年度的強勁開端。我們的客戶正在投資關鍵基礎設施，為AI做好準備，而我們擁有廣泛的產品組合。」
思科現在預期，在當前的2025年會計年度，營收可達553億至563億美元，高於先前預期的550億至562億美元。不過，中間值低於分析師預期的559億美元。
展望年度第2季（截至明年1月），營收將達137.5億至139.5億美元，分析師則預估137.4億美元。本季營收若符合或超越預期，代表出現正成長，則將是一年來首見。
回顧截至10月26日止的上一季，思科營收年比下滑6%至138億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言