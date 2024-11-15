網通設備大廠思科（Cisco）上調全年度營收財測，顯示該公司把重點轉向網絡安全、雲端系統和AI驅動的產品，使需求改善。然而，市場認為思科的年度財測仍屬保守。

企業擴大投資需要強大算能的AI技術，因此對資料中心需求激增，而資料中心會使用思科的產品，例如乙太網交換機和路由器等。

思科執行長羅卓克在美股13日盤後公布的聲明中表示：「思科正迎接2025年度的強勁開端。我們的客戶正在投資關鍵基礎設施，為AI做好準備，而我們擁有廣泛的產品組合。」

思科現在預期，在當前的2025年會計年度，營收可達553億至563億美元，高於先前預期的550億至562億美元。不過，中間值低於分析師預期的559億美元。

展望年度第2季（截至明年1月），營收將達137.5億至139.5億美元，分析師則預估137.4億美元。本季營收若符合或超越預期，代表出現正成長，則將是一年來首見。

回顧截至10月26日止的上一季，思科營收年比下滑6%至138億美元。