全球個人精品銷售估減2%

最新報告顯示，今年全球個人精品銷售將下滑2%，表現為金融海嘯以來（不計新冠疫情期間）最差，可能加劇投資人對LVMH和Gucci母公司開雲集團（Kering）等精品業者前景的憂慮。但消費者轉向追求「小確幸」，支撐美妝與香氛產品的需求。

顧問業者貝恩（Bain）在「全球精品支出報告」中估算，以目前匯率計算的個人精品支出，預料將下滑2%至3,630億歐元（3,860億美元），為金融海嘯以來（不計新冠疫情期間）首度趨緩，以常態匯率計算則是零成長。

報告指出，Z世代的個人支出減幅尤其明顯，已導致整體精品客群過去兩年來萎縮約5,000萬人。

同時，頂級客戶的精品消費占比持續擴大，但從品牌獲得的獨特感也日漸減弱。

根據報告，奢侈體驗仍受歡迎，不過消費者逐漸轉向旅遊體驗與社會活動，偏好個人特殊待遇與健康的程度甚於有形商品，而瞄準超高淨值個人的體驗型產品，例如遊艇、汽車及飛機，依然贏得強烈興趣。

在有形商品中，由於消費者轉向「小確幸」，美妝產品、特別是香氛產品依然表現良好，眼鏡也維持強勁動能，因消費者被更廣泛的品牌創意、以及高階專業品牌所吸引。