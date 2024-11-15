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Burberry大改革 搶救獲利

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
Burberry股價走勢
Burberry股價走勢

英國精品品牌Burberry公布，上半年度由盈轉虧，但7月上任的新執行長舒曼（Joshua Schulman）同時發表改革大計，表示將加緊帶領公司重整旗鼓，Burberry股價14日應聲大漲逾20%。

英國金融時報（FT）報導，Burberry執行長舒曼14日發表一項4,000萬英鎊的成本節省計畫，和多項振興品牌的改革措施，包括將重新聚焦外套和絲巾等核心產品，以及提高門市生產力，以達到更好的定價和減少庫存，並訂定了新的年營收目標為30億英鎊，低於過去管理層所訂定的長期營收目標50億英鎊。

這帶動Burberry 14日股價盤中大漲逾20%；該公司股價過去一年大跌約50%。不過，該公司也警告，目前要判定是否會在今年內轉虧為盈，還言之過早。

Burberry同日公布，在截至9月28日止的上半年度，營收年比下滑22%至11億英鎊（13.9億美元），主要受到亞洲和美國表現減弱拖累；同店銷售下滑20%，亞太和美洲區分別下滑25%和21%。上半年度稅前虧損8,000萬英鎊，不如去年同期的獲利2.19億英鎊；經調整後營業虧損則為4,100萬英鎊。過去曾任職於Coach和Jimmy Choo的舒曼表示，今後將會在產品陣容中增加更多低價的「入門款」產品，以做為定價策略改變的一環。他在定價2,000歐元（2,109美元）以下的手提包中看到機會，最能有效打動消費者的價位為1,600歐元。

但他也表示，Burberry將會繼續維持品牌定位為「精品」（Luxury），沒有計劃轉型為「平價精品」（Accessible Luxury），儘管分析師推估該品牌將可能成為「英國版的Coach」。

此外，舒曼也依舊看好中國大陸消費者，儘管該國消費者需求疲軟，並表示該國對Burberry而言仍然是「非常重要的市場」。

他說：「永遠不要低估大陸消費者的消費力和他們的韌性，以及這個市場的長期軌跡。我們相信這些都是周期性問題，以及大陸消費者將會和過去一樣捲土重來。」

Burberry 品牌 消費者

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