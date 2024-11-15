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日圓跌破156 貶值壓力增

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

日圓兌美元匯率14日盤中貶破156日圓價位，為7月來首見。專家表示，日本經濟成長緩慢，資金大幅外流，帶給日圓更重的貶值壓力。

許多觀察家指出，日本與美國的利差還是很大，解釋了日圓最近持續走低的原因，尤其是美國總統當選人川普的政策可能導致美國通膨再起，使得利率不會降太多。日圓兌美元匯率14日盤中續貶0.4%，貶破156日圓，報156.06日圓兌1美元。

但從表現較難看到、卻同樣有影響力的是，進出日本的貿易與投資流動。日本政府公告第3季經常帳順差（盈餘）為8.97兆日圓（575億美元），卻被直接投資與投資組合的流出所抵消。

美國銀行（BofA）駐東京日圓策略主管山田修輔說，直接投資與投資組合外流正在抵銷經常帳順差，「限制了日圓的潛在漲幅」。他提醒，由於日本經常帳順差很大一部分來自主要所得，並被再度投資於海外，如果只看經常帳餘額很容易失真。

經常帳評估一國的進出口、和薪資與投資報酬等其他跨國流動。日本第3季的主要所得順差額達到創新高的12.2兆日圓，多為投資報酬，抵銷了貨物與服務逆差，提高經常帳順差。

東海東京情報公司資深外匯策略師柴田秀樹指出，貿易逆差引發必須支應外幣需求的日圓賣壓，「這股趨勢將持續下去」。他說，「日本國內投資機會非常少，代表多數的海外股利、贖回基金所得，都於當地再投資」。

日本經濟 美國

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