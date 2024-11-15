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WTO：貿易壁壘持續加劇

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

世界貿易組織（WTO）表示，截至10月中旬的一年裡，世界各國政府繼續擴大進口限制。分析師認為，川普上台後可能帶來的破壞性政策，中國大陸和墨西哥顯得很危險，而印度和巴西等國則可望成為贏家。

近十年來，各國政府漸漸質疑國際貿易的好處，關稅和其他壁壘不斷增加。準備二度入主白宮的美國總統當選人川普也表明，要對多國的進口商品提高關稅。

WTO指出，G20已實施了91項限制貿易的措施，其中大多數針對進口。因此，受到限制的商品占全球進口的比率在截至10月的一年內由9.1%升至9.4%。

WTO秘書長伊衛拉表示，這些限制措施加劇了供應短缺，並可能推升通膨，「G20經濟體必須努力保持市場開放和可預測性，使商品能夠暢通，並促進有助於激勵投資和就業的確定性。」

WTO表示，最近一年新增的出口限制的數量比前一年少，但受影響的貿易規模卻更大。這一年中，許許多多因俄烏戰爭而對食品、動物飼料和化肥施加的限制，已經陸續解除。

不過，各國政府一方面繼續擴大貿易限制，但另一方面降低貿易壁壘的措施更多。截至10月中旬，解除限制所涵蓋的貿易總額達到1.1兆美元，而新增限制所涵蓋的貿易總額為8,289億美元。

G20 WTO 川普

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