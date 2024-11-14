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川普勝選行情暫時熄火…美股早盤平盤震盪 台積電ADR漲逾2%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股標普500指數由紅翻黑，跌0.1%。路透
美股標普500指數由紅翻黑，跌0.1%。路透

美股三大指數14日早盤在平盤附近狹幅波動，顯示川普勝選行情暫時熄火。但台積電ADR逆勢開高走高，大漲逾2%。

道瓊工業指數早盤漲0.05%後翻黑，標普500指數跌0.1%、那斯達克指數跌逾0.2%、費城半導體指數漲0.5%、台積電ADR漲2.6%、輝達漲1%。

受惠於串流業務強勁成長，迪士尼上季業績優於市場預期，激勵股價跳漲10%，帶動道瓊指數上攻。

勞工部公布，美國10月整體生產者物價指數（PPI）月升幅為0.2%，符合預期；扣除食品及能源之後的核心PPI，比9月上升0.3%，高於預估，顯示通膨依然黏著。

在美股翻越歷史新高價位後，投資人正衡量選後行情能否延續。Payne資本管理資深財富顧問賈西亞認為，有鑑於仍有資金正在觀望、等待美國經濟與市場的前景更趨明朗，美股仍有上行空間，「我不認為漲勢將在短期告終，因為新資金將湧入市場，其他領域尚有許多上漲空間」。

台積電 指數 美股

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