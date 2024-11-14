未來經濟論壇關注創新 美學者：美中AI競爭更激烈

中央社／ 首爾14日專電
美國總統當選人川普（Donald Trump）。圖／路透
美國總統當選人川普（Donald Trump）。圖／路透

第一屆未來經濟論壇今天在首爾邀集美國、台灣及韓國專家，討論美國大選後的國際情勢及AI浪潮的發展與挑戰。美國學者米勒認為，AI與半導體技術不僅攸關產業，在國家經濟、安保都扮演重要角色，預期美中間的AI競爭更加白熱化。

韓聯社主辦的未來經濟論壇今天在首爾樂天飯店舉行，邀集6位專家開講，包括美國塔夫茨大學（TuftsUniversity）教授米勒（Chris Miller）、台灣「今周刊」顧問林宏文、韓國世宗研究所朝鮮半島戰略中心主任鄭成長、三星電子半導體業務設備解決方案（DS）部門技術長（CTO）金賢友、高麗大學半導體工程系教授申昌桓、LG人工智慧研究院Advanced ML研究所所長李文泰。

鄭成長分析川普勝選後所帶來的改變時，預期川普政府將加大對中國施壓力道。

鄭成長表示，中國專家曾向他分析，中國國家主席習近平認為自己的政績還不如已故中共領導人毛澤東，若能「統一台灣」，將是一項偉業，因此無法排除中國武力犯台的可能性。而對韓國而言，中國武力侵台很有可能再次引發朝鮮半島的戰爭，必須持續關注。

日前剛在韓國出版新書「TSMC帶動世界的秘密」韓文版的今周刊顧問林宏文也在分析TSMC成功秘訣同時，指出半導體版圖在美中對抗下持續改變，朝向兩極化發展，中國已經失去世界工廠的角色；而AI浪潮使晶圓製造、IC設計等工作越來越複雜，形成不只在單一國家內運作的國際供應鏈。

林宏文舉例，就像台積電與輝達（NVIDIA）、SK海力士組成三方聯盟，台灣IC設計公司神盾宣布與韓國愛偲科技（ASICLAND）合作研發等，過去可能是平行發展的台韓半導體相關業者，在AI時代會有更多合作機會。

對於技術大國美國未來對AI及半導體產業的政策方向，「晶片戰爭」作者、美國學者米勒在會中指出，AI與半導體技術不僅攸關產業，在國家經濟、安保等各種面向都扮演重要角色，將成為川普重回白宮後最重要的政策目標之一，預期美中角力將延續，並讓兩國間的AI競爭更加白熱化。

米勒分析，半導體與電子產品是美國重要貿易項目，川普政府未來的關稅措施可能再次導致國際供應鏈重組，而川普對設廠於美國的半導體投資可能加大獎勵同時，也不排除會利用關稅等方式迫使業者在美國投資。

曾任SK海力士社外理事的申昌桓則指出，在美中對抗之下，國際半導體業者可能發展出不同的合作模型，「例如28奈米晶片在中國製造、3奈米晶片在英特爾（INTEL）、台積電製造，5奈米晶片由三星電子製造，再合起來組成不同性能的電腦」。

他也強調，當前的地緣政治風險讓半導體變得十分重要，工程師在開發新技術時，甚至也必須考慮這項技術是否會影響區域安全。

半導體 川普 美國大選

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