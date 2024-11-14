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不敵挑戰！西門子上季財報超預期、股價創高 仍宣布「將裁員5千人」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
AI題材助攻，西門子股價14日漲上歷史新高。圖／路透
AI題材助攻，西門子股價14日漲上歷史新高。圖／路透

西門子公司14日公布，止於9月底的上季工業獲利下滑7%至31.2億歐元（32.8億美元），但略高於市場預期的30億歐元，該公司也說對資料中心的需求有利於其營運前景，激勵股價攻上新高價。

然而，由於工廠自動化事業面臨嚴峻挑戰，執行長布許表示，將針對該部門在全球裁員多達5,000人。

西門子說，在截至9月底的上一年度，可比營收成長3%，預期本年度可增加3%–7%。該公司指出，隨著外界對人工智慧（AI）的投資，激勵對資料中心的需求，其電氣化產品的訂單量也隨之增加，有助於抵銷工廠自動化事業業績滑落的影響。西門子說，去年度的淨利達到創紀錄的90億歐元。

執行長布許說，數位化與AI的榮景不墜，以及電氣化與去碳化的需求，都為自家產品帶來龐大機會。西門子股價14日早盤一度大漲8%至創新高的195.5歐元，過去12個月累計跳漲約40%。

西門子同日也宣布工廠自動化事業將裁員，不過布許仍看好自動化市場的長期潛力，原因是人口縮減、以及中小企業的機械化程度較低。

業績

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