美10月PPI升幅擴大…通膨壓力仍黏著 聯準會12月恐小幅降息

美國10月整體生產者物價指數（PPI）月升幅擴大，比去年同期升幅明顯升高，加上之前公布的消費者物價指數（CPI）升幅也稍稍擴大，顯示通膨呈現黏著，聯準會（Fed）12月可能繼續小幅降息1碼。

勞工部14日公布，10月整體PPI月升0.2%，符合預估，但高於9月；比去年同期上升2.4%，高於預估的2.3%，更遠高於9月時的1.8%升幅。

扣除食品及能源之後的核心PPI，比9月上升0.3%，高於預估及9月時的0.2%升幅；比去年同期上升3.1%，高於預估的3.0%，及9月時的2.8升幅。

扣除食品、能源及貿易之後的雙核心PPI，比9月上升0.3%，高於預估的0.2%，及9月時的0.1%升幅；比去年同期上升3.5%，高於9月時的3.2%升幅。

另外，最新一周（11月9日止）首次申領失業給付人數為21.7萬人，比預估的22萬人及之前一周的22.1萬人略減；連續申領人數（11月2日止）為187.3萬人，完全符合預估，低於之前一周的188.4萬人。