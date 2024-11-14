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全球通膨風險升高！印度央行總裁喊「各國持續經歷衝擊」 揭3矛盾現象

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
印度央行總裁達斯（圖）示警，全球通膨捲土重來、經濟減速的風險日益升高。圖／路透
印度央行總裁達斯（圖）示警，全球通膨捲土重來、經濟減速的風險日益升高。圖／路透

印度央行總裁達斯（Shaktikanta Das）說，各國央行在經歷「持續且前所未見的衝擊」期間，實現了經濟軟著陸，但全球通膨捲土重來、經濟成長減速的風險依然存在。

達斯14日在CNBC-TV18的全球領導力峰會發表演說指出，儘管發生各種衝突、地緣政治緊張，以及波動性升高，但全球央行的貨幣政策近年來大致「表現良好」。

達斯表示，已經確保經濟軟著陸，但通膨捲土重來和成長放緩的風險依然存在，全球經濟仍面臨地緣政治衝突、地緣經濟碎片化、大宗商品價格波動，以及氣候變遷所帶來的各種不利因素。

矛盾現象

達斯還指出，全球市場出現的一些矛盾現象，強化他的觀點，包括即使聯準會（Fed）降息，美元依舊升值。此外，川普在第二個總統任內可能調高美國貿易關稅與收緊移民政策，可能會通膨上升，進而阻礙聯準會的長期降息周期。

達斯說：「儘管許多已開發經濟體透過降息走上寬鬆之路，但政府公債殖利率仍在上漲，凸顯公債市場受到諸多全球和國內因素的影響，而這些因素遠遠超出了單純的政策調整。」

他接著表示：「其次，儘管美元走升和債券殖利率上揚，黃金和石油這兩種通常同步波動的大宗商品價格，卻出現了涇渭分明的分歧走勢。」「第三，地緣政治風險上升與金融市場波動，也出現了令人玩味的對比，儘管近年來地緣政治緊張升溫，但金融市場在不確定性持續增加的情況下卻展現出相當的韌性。」

印度 川普 聯準會 通膨 風險

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