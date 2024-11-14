西門子年度獲利創新高 預警關稅戰恐衝擊財報

德國工業巨擘西門子（Siemens）今天公布，至今年9月底結束的上個會計年度獲利較前1年度成長5%至90億歐元（約新台幣3089億元），創空前新高。但預警業務恐將受關稅戰影響。

法新社報導，西門子透過聲明公布，上年度營收僅由前1年度的749億歐元略增至759億歐元，訂單總額卻由894億歐元降至841億歐元。

西門子執行長布希（Roland Busch）表示，他們的電氣、運輸與工業軟體部門「需求強勁」，但自動化業務環境依舊「充滿挑戰」。

西門子說，上年度自動化方面營收較前1年度「大大降低」，歸咎於全球對製造業貨品的需求疲軟，導致企業仍在消化大量庫存。西門子數位產業部門上年度營收因此減少8%至185億歐元。

展望現行年度，西門子預估這項核心業務的營收最多可能萎縮6%，集團整體營收則可成長3%至7%，根據的假設情況是全年度「總體經濟溫和成長」。

西門子表示，之所以抱持謹慎樂觀，是因為「產能過剩及消費者需求疲軟令製造業持續面臨挑戰」，以及「貿易衝突等地緣政治不確定性仍在」。