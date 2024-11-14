盼攻下一席之地 輝達明年上半年將推人型機器人新AI技術
輝達（Nvidia）高階主管表示，輝達已經準備要在明年上半年，推出驅動人形機器人的人工智慧（AI）技術，希望在快速成長的機器人產業攻下一席之地。
輝達機器人與先進運算副總裁Deepu Talla表示，西門子、Universal Robots等機器人製造商已與輝達結成夥伴，但他預期，明年不太可能廣泛部署生產品質的人形機器人。
輝達今年3月發表Jetson Thor運算系統，做為發展人形機器人的架構之一，Jetson Thor以先進AI技術改進機器人的自主性，提高機器人與人類及周遭環境的互動能力。
相較於特斯拉（Tesla）等公司直接製造機器人，輝達定位在成為技術供應商，模式類似Google為智慧手機製造商提供Android系統。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言