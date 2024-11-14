盼攻下一席之地 輝達明年上半年將推人型機器人新AI技術

輝達（Nvidia）高階主管表示，輝達已經準備要在明年上半年，推出驅動人形機器人的人工智慧（AI）技術，希望在快速成長的機器人產業攻下一席之地。

輝達機器人與先進運算副總裁Deepu Talla表示，西門子、Universal Robots等機器人製造商已與輝達結成夥伴，但他預期，明年不太可能廣泛部署生產品質的人形機器人。

輝達今年3月發表Jetson Thor運算系統，做為發展人形機器人的架構之一，Jetson Thor以先進AI技術改進機器人的自主性，提高機器人與人類及周遭環境的互動能力。

相較於特斯拉（Tesla）等公司直接製造機器人，輝達定位在成為技術供應商，模式類似Google為智慧手機製造商提供Android系統。