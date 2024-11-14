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黃仁勳赴雅加達演講 印尼總統普拉伯沃致電歡迎「希望有天能見面」

中央社／ 雅加達14日專電
為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。圖／路透
為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。圖／路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身雅加達，出席電信公司舉辦的「印尼AI日」並擔任講者。人在海外訪問的印尼總統普拉伯沃則與黃仁勳視訊通話，歡迎黃仁勳訪問印尼。

根據羅盤報（Kompas）報導，普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天打視訊電話給輝達執行長黃仁勳。黃仁勳先對印尼最近火山爆發表示關心，並表示他到印尼是為了參與「印尼AI日」。

黃仁勳訪問印尼是為了出席Indosat今天舉行的「印尼AI日」，他是受邀的講者之一。

黃仁勳向普拉伯沃表示，他受到印尼政府的熱烈歡迎，並說：「我來這裡是為了慶祝印尼AI日，這是個非常重要的時刻，對印尼產業也很重要。」

普拉伯沃則向黃仁勳提及人工智慧技術在各領域重要性，像是從農業、教育到醫療服務等。

普拉伯沃最後表示，希望能親自與黃仁勳見面，他說：「我希望有天能見到你，或你能在某個地方見到我。」

印尼 普拉伯沃 雅加達 黃仁勳

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