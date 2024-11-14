外媒：Threads計劃明年1月起在平台置入廣告

美國科技新聞網站The Information今天引述3名知情人士的話報導，臉書（Facebook）母公司Meta Platforms計劃明年初在旗下社群媒體應用程式Threads上置入廣告。

路透社報導，去年7月推出的Threads被視為社群平台X的競爭對手，在億萬富豪馬斯克（Elon Musk）收購及改革舊稱推特（Twitter）的X後，趁著X正處於混亂時期瓜分用戶。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）上個月表示，Threads每月活躍用戶已達到2.75億，意味其成長迅速。

根據報導，Threads預計從明年1月起，允許少數廣告商在這個應用程式上創作及發布廣告。

報導說，Instagram廣告部門的一個內部團隊正在領導這項計畫。

同時，Meta財務長李蘇珊（Susan Li）今年10月的法說會後表示，Meta不預期Threads成為2025年營收的「主要推動力」。

她還說，公司計劃在Threads引入更多功能。

Meta發言人透過電子郵件回覆道：「我們的優先要務是創造消費者價值，目前在Threads上沒有廣告或盈利功能。」

當X在馬斯克領導下經歷了巨大變革之際，Threads可能吸引來自X的廣告商。

自馬斯克於2022年收購這家公司後，X的廣告收入已連續幾個月出現下滑。有些廣告商擔心，他們的品牌廣告會出現在有害的內容旁邊。