快訊

川普當選害的！貝佐斯33歲員工崩潰砍死父親 微笑拍手遭警逮捕

獨／喪屍煙彈改列二級毒品 醫師、刑警分析未來影響

聽新聞
0:00 / 0:00

外媒：Threads計劃明年1月起在平台置入廣告

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國科技新聞網站The Information今天引述3名知情人士的話報導，臉書（Facebook）母公司Meta Platforms計劃明年初在旗下社群媒體應用程式Threads上置入廣告。圖／路透社
美國科技新聞網站The Information今天引述3名知情人士的話報導，臉書（Facebook）母公司Meta Platforms計劃明年初在旗下社群媒體應用程式Threads上置入廣告。圖／路透社

美國科技新聞網站The Information今天引述3名知情人士的話報導，臉書（Facebook）母公司Meta Platforms計劃明年初在旗下社群媒體應用程式Threads上置入廣告

路透社報導，去年7月推出的Threads被視為社群平台X的競爭對手，在億萬富豪馬斯克（Elon Musk）收購及改革舊稱推特（Twitter）的X後，趁著X正處於混亂時期瓜分用戶。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）上個月表示，Threads每月活躍用戶已達到2.75億，意味其成長迅速。

根據報導，Threads預計從明年1月起，允許少數廣告商在這個應用程式上創作及發布廣告。

報導說，Instagram廣告部門的一個內部團隊正在領導這項計畫。

同時，Meta財務長李蘇珊（Susan Li）今年10月的法說會後表示，Meta不預期Threads成為2025年營收的「主要推動力」。

她還說，公司計劃在Threads引入更多功能。

Meta發言人透過電子郵件回覆道：「我們的優先要務是創造消費者價值，目前在Threads上沒有廣告或盈利功能。」

當X在馬斯克領導下經歷了巨大變革之際，Threads可能吸引來自X的廣告商。

自馬斯克於2022年收購這家公司後，X的廣告收入已連續幾個月出現下滑。有些廣告商擔心，他們的品牌廣告會出現在有害的內容旁邊。

Threads 廣告 馬斯克

延伸閱讀

「自以為是聯合總統」 馬斯克「僭越」引不滿

馬斯克效率部如何運作？以顧問提建議 首創企業化政府模式

川普、馬斯克擁抱比特幣 我央行卻「瞧不起」？楊金龍：沒有瞧不起

馬斯克掌政府效率部 將揮大刀解構官僚體制

相關新聞

媒體大亨槓上AI！資本家想搶回利益與霸權

澳洲媒體大亨梅鐸對人工智慧公司Perplexity AI 於2024年10月21日提起訴訟，認為這家人工智慧新創公司侵犯了記者、作家、出版商和他旗下公司新聞集團（News Corp）的智慧財產權。該公司的AI生成「回答機器」已將他們的受版權保護的新聞報導、分析和評論內容吸收到一個內部資料庫中，並用於生成回應用戶問題的答案。

外媒：Threads計劃明年1月起在平台置入廣告

美國科技新聞網站The Information今天引述3名知情人士的話報導，臉書（Facebook）母公司Meta Pl...

阿根廷緊縮政策見效 近1年通膨率首降至200%以下

統計機構INDEC 12日的數據顯示，阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）緊縮政策收到效果，通貨膨脹率降至193...

今年全球個人精品支出估下滑 但「小確幸」撐起美妝與香氛需求

顧問業者貝恩公司（Bain）的最新報告顯示，今年全球個人精品銷售將下滑2%，表現為金融海嘯以來（不計新冠疫情期間）最差，...

日圓貶破156 四個月最低 專家：貶值壓力有增無減

日圓兌美元匯率14日盤中貶破156日圓價位，為7月來首見。專家表示，日本經濟成長緩慢，資金也大幅外流，正帶給日圓更重的貶...

美超微股票下市威脅在即 投資人該怎麼辦？還能交易股票嗎？

美國伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）股票下市的威脅日漸逼近，現在擁有美超微股票的投資人，可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。