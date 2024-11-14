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今年全球個人精品支出估下滑 但「小確幸」撐起美妝與香氛需求

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
貝恩公司預測，今年全球個人精品銷售將下滑2%，表現為金融海嘯以來（不計新冠疫情期間）最差。美聯社
貝恩公司預測，今年全球個人精品銷售將下滑2%，表現為金融海嘯以來（不計新冠疫情期間）最差。美聯社

顧問業者貝恩公司（Bain）的最新報告顯示，今年全球個人精品銷售將下滑2%，表現為金融海嘯以來（不計新冠疫情期間）最差，可能加劇投資人對路易威登酩軒（LVMH）和Gucci母公司開雲集團（Kering）等精品業者前景的憂慮。但消費者轉向追求「小確幸」，支撐美妝與香氛產品的需求。

貝恩在備受關注的全球精品支出報告估算，今年全球精品支出預料為將近1.5兆美元，預估年比成長率介於負1%-1%，以目前匯率計算的個人精品支出則預料將下滑2%至3,630億歐元（3,860億美元），為金融海嘯以來（不計新冠疫情期間）首度趨緩，以常態匯率計算則是零成長。

報告指出，Z世代的個人支出減幅尤其明顯，已導致整體精品客群過去兩年來萎縮約5,000萬人。同時，頂級客戶的精品消費占比持續擴大，但從品牌獲得的獨特感也日漸減弱。

報告說，奢侈體驗仍受歡迎，因消費者持續轉向旅遊體驗與社會活動，偏好個人特殊待遇與健康的程度甚於有形商品，而瞄準超高淨值個人的體驗型產品，例如遊艇、汽車及飛機，依然贏得強烈興趣。

在有形商品中，由於消費者轉向「小確幸」，美妝產品、特別是香氛產品依然表現良好，眼鏡也維持強勁動能，因消費者被更廣泛的品牌創意、以及高階專業品牌所吸引。

珠寶表現保持強韌，尤其在美國銷售的高級珠寶，但手表、皮件及鞋類支出持續減緩。隨著消費者更重視物有所值，二手市場熱絡，珠寶、經典復古款服飾及皮件的動能強勁，暢貨中心通路也表現較佳。

以各地區來看，美國正展現復甦綠芽，歐洲成長增強，但還沒回歸正常水準，日本因匯率有利和旅遊支出暴增，在上半年引領全球精品成長，只是近來動能減弱，中國大陸市場則大幅減緩。

報告的共同作者、貝恩合夥人雷瓦托（Federica Levato）指出，今年年底購物季以常態匯率計算的全球個人精品銷售預估將零成長，中國大陸仍將負成長。

貝恩預期明年以常態匯率計算的個人精品支出將成長0%-4%，主要由歐洲與美洲市場支撐，中國大陸市場可能要到明年下半年才會復甦。

雷瓦托說，美國總統當選人川普勝選，已移除一大不確定性，可能的降息與減稅措施有望鼓勵美國消費者打開荷包。

消費者 美國 金融海嘯

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