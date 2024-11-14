日圓貶破156 四個月最低 專家：貶值壓力有增無減

日圓兌美元匯率14日盤中貶破156日圓價位，為7月來首見。專家表示，日本經濟成長緩慢，資金也大幅外流，正帶給日圓更重的貶值壓力。

許多日圓觀察家指出，日本與美國的利差還是很大，解釋了日圓最近持續走低的原因，尤其是美國總統當選人川普的政策提案可能導致美國通膨再起，使得美國利率不會降太多。日圓兌美元匯率14日盤中續貶0.4%，貶破156日圓，報156.06日圓兌1美元。

但從表現較難看到、卻同樣有影響力的是，進出日本的貿易與投資流動。日本政府公告第3季經常帳順差（盈餘）為8.97兆日圓（575億美元），卻被直接投資與投資組合的流出所抵消。

美國銀行（BofA）駐東京日圓策略主管山田修輔說，直接投資與投資組合外流正在抵銷經常帳順差，「限制了日圓的潛在漲幅」。他也提醒，由於日本經常帳順差很大一部分來自主要所得（primary income），並被再度投資於海外，如果只看經常帳餘額很容易失真。

經常帳評估一國的進出口、和薪資與投資報酬等其他跨國流動。日本第3季的主要所得順差額達到創新高的12.2兆日圓，多為投資報酬，抵銷了貨物與服務逆差，提高經常帳順差。

東海東京情報公司資深外匯策略師柴田秀樹指出，貿易逆差引發必須支應外幣需求的日圓賣壓，「這股趨勢將持續下去」。

吳了投資組合流動，這數據也反映企業的直接投資額。1996年來，每季流出日本的直接投資額都高於流入。彭博資訊在分析師國際貨幣基金（IMF）數據後指出，截至6月底，日本仍在進行中的外人直接投資（FDI）占國內生產毛額（GDP）比率為8.3%，在全球20大經濟體墊底，也遠低於英國的99%、與美國的57%。

柴田秀樹說，日本「國內投資機會非常少，代表多數的海外股利、贖回基金所得，都於當地再投資」。

日本經濟成長緩慢、外國公司進入的障礙高，難以吸引外國企業直接投資，而日本吸引到的多數投資組合流入又多為外匯避險操作，投機性高，長期持有的需求都未成長。