EIA：亞洲石油需求成長主要動力 不看中國改看印度

美國能源資訊局（EIA）說，印度現在比中國更主導亞洲石油需求成長。主要原因是中國國內經濟放緩，石油消費衰弱，再加上中國改開電動車的人愈來愈多。

EIA周三（13日）發表短期能源展望報告，預期印度液態燃料的消耗，今年和明年每日將增加30萬桶，印度此一需求的增長主要來自運輸用燃料。EIA對於中國的石油消費量預測，再度下修，估計今年的每日成長會不到10萬桶；不過明年需求可望復甦。

EIA指出，全球最大石油進口國中國，今年面臨到運輸用燃料消耗受限。除了境內電動車的銷售快速成長，貨運卡車液化天然氣的使用也增加，再加上經濟成長減速。

中國石油需求疲弱，連累全球需求展望，前景暗淡。減產中的石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）已因此延後恢復正常生產。本周稍早，OPEC連續第四個月下修今年和明年的全球需求展望，也是認定中國的需求減緩。

EIA認為，明年全球的石油消耗會和今年差不多，在每日1.044億桶。相較下，位於巴黎的國際能源署（IEA），10月時發布的展望是估1.038億桶。