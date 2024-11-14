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美元在CPI數據後走升達到一年來高位 日圓貶逾155

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師認為，美元走高似乎是阻力最小的路徑，但根本的問題是，無論12月會議如何，Fed降息幅度都不會像市場之前預想的那樣大。路透
分析師認為，美元走高似乎是阻力最小的路徑，但根本的問題是，無論12月會議如何，Fed降息幅度都不會像市場之前預想的那樣大。路透

美元周三上漲至一年來最高價位，連續四日走強，10月消費者物價指數符合預期強化聯準會Fed）降息押注，引發短債殖利率下跌，但美元不為所竹日圓自7月以來首次跌破155日圓兌1美元大關。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.4%至106.481點。

美國2年期公債殖利率下降5個基點至4.29%；長債殖利率則走高，受到公司債發行以及更廣泛的殖利率曲線陡化趨勢影響。

Brown Brothers Harriman & Co.的市場策略全球主管Win Thin表示，美元走高似乎是阻力最小的路徑，但根本的問題是，無論12月會議如何，Fed降息幅度都不會像市場之前預想的那樣大。

日圓在紐約時段午後交易中跌至1美元兌155.62日圓的盤中低點，終場貶值0.6%至155.46。

歐元兌美元貶值0.6%至1.0560。

Fed 指數 聯準會

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