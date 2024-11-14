台積電ADR連跌三天 較台北交易溢價17.1%
台積電ADR周三（13日）下跌2.7%，收在186.66美元，較台北交易溢價17.1%，連續三天下跌。費城半導體指數也大跌2%，連續四日下挫。
美國股市道瓊工業指數和道瓊工業指數周三收盤微漲，那斯達克綜合指數下挫，投資人評估美國選後影響抵銷聯準會（Fed）降息的押注後，美股是否漲過了頭。
道瓊工業指數收漲47.21點，漲幅0.1%，報43,958.19點；標普500指數微漲1.39點，漲幅0.02%，報5,985.38點；那斯達克綜合指數下跌50.66點，跌幅0.3%，報19,230.74點。
台灣加權股價指數昨天下跌121.54點，收在22,862.23點。台積電（2330）跌1.4%收在1,035.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 156.34 +1.26 157.00 -0.42
中華電 CHT 123.16 +0.61 123.50 -0.28
台積電 TSM 1,212.17 -2.66 1,035.00 17.12
聯電 UMC 44.94 -1.00 45.80 -1.88
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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