油價小幅反彈 因空頭回補而上漲 金價連跌四天

國際油價周三（13日）反彈，全天大部分時間在漲跌之間擺盪之後，因空頭回補而收高，投資人權衡中東地緣政治風險以及供應可能過剩的前景；金價一度走高，但之後回吐漲幅連續第四天下跌。

油價收漲

布蘭特原油1月期貨收漲39美分，漲幅0.54%，至每桶72.28 美元。美國西德州原油12月期貨上漲31美分，漲幅0.46%，至68.43美元。

油價在周二收於近兩周來的最低水準，因石油輸出國組織（OPEC）以中國、印度和其他地區需求疲軟為由，調降2024年和2025年全球石油需求成長預期，這是該組織連續第四度調降對2024年的預測。

瑞穗能源期貨主管Bob Yawger說：「這一預測無疑是利空的，市場仍在消化它。」他補充說，由於一些投機性投資者試圖挽回損失，市場出現反彈。

美國能源資訊局（EIA）周三表示，美國和全球今年的石油產量都將略高於先前預測，並創歷史新高。目前預期美國今年的平均石油產量將達每日1,323萬桶，全球產量將達到每日1.026億桶。

道明證券大宗商品策略師Dan Ghali表示，當天稍早有未經證實的報導指出，伊朗可能暫緩對以色列進行報復，導致原油價格下跌，但是之後以色列表示從黎巴嫩境內發射出一些拋射物，油價因而反彈。

金價延續跌勢 因美元和美債殖利率上升

金價周三連續第四個交易日下跌，受美元走強和美債殖利率上升拖累。

美國勞工部表示，自今年年中以來，通膨降溫的進展放緩，這可能導致聯準會明年的降息次數減少。

現貨黃金價格下跌近1%，至每英兩2,572.98美元，盤初觸及近兩個月低點。

美國黃金期貨下跌0.7%，至每英兩2,588.40美元。

OANDA MarketPulse市場分析師Zain Vawdae表示：「消費者物價指數上升，但符合預期，對金價的影響喜憂參半。市場提高12月可能降息25個基點的押注。」

不過，投資人認為，如果在預期的川普祭出新關稅之後通膨出現上升，可能導致聯準會暫停寬鬆周期。

現貨白銀跌0.4%，至每英兩30.58美元。白金跌0.7%，至941.35美元；鈀金跌0.7%，至937.59美元。