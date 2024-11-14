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比特幣短暫飆破93,000美元 自美大選來狂飆33%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
比特幣價格短暫飆破93,000美元。
比特幣價格短暫飆破93,000美元。

比特幣價格瘋漲的走勢驚人，今天短暫飆破93,000美元，延續川普當選後的行情，而投資人預期聯準會（Fed）進一步降息也帶來上漲動力。

比特幣價格盤中飆漲近6%至創紀錄的93,462美元，但未能守住漲勢，在台灣時間清晨約6時10分回落至89,370美元。由於交易活絡，更廣泛的加密貨幣市場在漲跌之間擺盪。

炒作的投資人試圖分析川普對數位資產的支持言論是否繼續把比特幣價格推向10萬美元，或者此時會出現大幅獲利了結賣壓，畢竟自從11月5日美國總統大選以來，比特幣價格已經飆漲33%。

Pepperstone集團研究主管威斯頓表示：「在如此大漲後，想一想我們是否將見到意見風向轉變，導致雙邊資金流動增加，是合理的。」

美國周三公布的通膨數據符合預期，促使交易人士提高押注Fed在12月還會降息1碼。同時，川普的減稅承諾和保護性的貿易關稅使得整體經濟情勢更複雜，卻也可能在未來加劇物價壓力。

川普 比特幣 美國

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