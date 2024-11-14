比特幣短暫飆破93,000美元 自美大選來狂飆33%
比特幣價格瘋漲的走勢驚人，今天短暫飆破93,000美元，延續川普當選後的行情，而投資人預期聯準會（Fed）進一步降息也帶來上漲動力。
比特幣價格盤中飆漲近6%至創紀錄的93,462美元，但未能守住漲勢，在台灣時間清晨約6時10分回落至89,370美元。由於交易活絡，更廣泛的加密貨幣市場在漲跌之間擺盪。
炒作的投資人試圖分析川普對數位資產的支持言論是否繼續把比特幣價格推向10萬美元，或者此時會出現大幅獲利了結賣壓，畢竟自從11月5日美國總統大選以來，比特幣價格已經飆漲33%。
Pepperstone集團研究主管威斯頓表示：「在如此大漲後，想一想我們是否將見到意見風向轉變，導致雙邊資金流動增加，是合理的。」
美國周三公布的通膨數據符合預期，促使交易人士提高押注Fed在12月還會降息1碼。同時，川普的減稅承諾和保護性的貿易關稅使得整體經濟情勢更複雜，卻也可能在未來加劇物價壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言