美10月CPI增幅符預期 美股3大指數多收漲
美國10月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比年增2.6%，符合市場預期，增加了市場對於聯準會將在12月降息的押注，美股3大指數今天多收漲。
道瓊工業指數上漲47.21點或0.11%，收43958.19點。
標準普爾500指數上升1.39點或0.02%，收5985.38點。
那斯達克指數下滑50.66點或0.26%，收19230.74點。
費城半導體指數下挫102.34點或2.00%，收5006.29點。
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