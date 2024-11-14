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美元指數衝破106 後市看升
美國勞工部昨公布十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之二點六符合預期，但隨著投資人關注美國總統當選人川普上台後通膨可能復燃的風險，美元指數十二日盤中升破一百○六，升抵六個月來最高價位，十三日盤中依然盤旋在一○六之上，華爾街預期美元依然繼續看升。
期貨市場顯示，投資人認為聯準會（Fed）十二月決策會議繼續降息一碼的機率約為百分之六十二，低於上周選舉前的約百分之八十一。
展望後市，華爾街分析師認為美元繼續看升。Monex外匯交易員基文指出，美元升值動能很可能會延續到明年，甚至到後年，川普政府大幅改變了匯率預測的計算。
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