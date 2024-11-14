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馬斯克進入川普政府 廣告主準備重返X平台

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
在科技大亨馬斯克準備進入川普政府發揮莫大影響力之際，多位行銷與媒體公司高階主管都表示，廣告主現在已準備重回馬斯克的社群平台X下廣告。 路透
在科技大亨馬斯克準備進入川普政府發揮莫大影響力之際，多位行銷與媒體公司高階主管都表示，廣告主現在已準備重回馬斯克的社群平台X下廣告。 路透

在科技大亨馬斯克準備進入川普政府發揮莫大影響力之際，多位行銷與媒體公司高階主管都表示，廣告主現在已準備重回馬斯克的社群平台X下廣告，希望能博取馬斯克和川普歡心。許多美國企業也正積極尋找遊說人士尋求豁免，希望能對抗關稅威脅。

英國金融時報（FT）報導，廣告業專家認為，X平台之後可能被視為白宮傳播資訊管道，重要性大增。一位廣告代理商說，川普勝選，讓品牌商在明年給X第二次機會，但也須小心行事，畢竟X愈來愈像馬斯克的傳聲筒。

Snsor Tower的數據顯示，在2022年第4季終止在X下廣告的200大廣告商中，只有七家今年重返X，其他廣告主大多由全新的X客戶或2022年還不存在的廣告主取代。

Emarketer估計，X今年廣告營收為19億美元，低於去年的20億美元，2021年馬斯克買下前，推特廣告營收約45億美元。極度不滿廣告主退出X的馬斯克，已私底下打電話給一些品牌高層，指責他們離開X。

川普 廣告 營收

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