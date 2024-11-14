美國10月CPI年增2.6%符合預期 相較9月略升

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國勞工部今天公布，10月CPI和去年同期相比年增2.6%，與道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）和「華爾街日報」（TheWall Street Journal）訪調經濟學家預估中值相符。

法新社則指出，在住房成本攀升帶動下，10月消費者物價指數（CPI）年增率較9月的2.4%略增，這讓聯邦準備理事會（Fed）的降息計畫更加複雜。

聯準會因應通膨降溫，最近開始降息，上週才又降息0.25個百分點，最新數據可能稍微搗亂聯準會的工作。

美國在通膨降溫的同時，就業市場也展現出若干冷卻跡象，但仍維持相對穩健，經濟成長則保持強韌。對這個全球最大經濟體而言，這些都是好跡象。

扣除波動較大的食品和能源價格後，10月核心CPI年增率為3.3%。

10月CPI月增0.2%，核心CPI月增0.3%，兩項數據都跟9月相同。

CPI 通膨

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