快訊

天兔長「針眼」挑戰強颱 清晨5時30分海警、今晚將發布陸警

明年油價看跌到40美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

看空油市的觀察家表示，如果石油輸出國組織與盟國（OPEC+）解除既有的自願減產措施，2025年國際油價可能大跌40%、下探每桶40美元。

CNBC報導，油價報價機構OPIS能源分析全球主管葛羅札說，對明年油市的疑慮，是2010年阿拉伯之春以降最嚴重的一次，「如果OPEC解除減產措施，又未能達成任何實質的減產協議，油價可能跌到每桶30或40美元。OPEC這些年來的市占率已逐漸下滑」。

若油價跌至40美元，意味著比現行的油價水準足足低約40%。

布蘭特原油1月期貨13日盤中小漲0.1%至近72美元、西德州中級原油12月期貨也漲0.1%至68美元。

歐亞集團能源、氣候、資源主管葛羅伊斯坦也說，由於明年的每日原油需求成長預期，可能不會比100萬桶超出太多，因此若OPEC+在2025年徹底解除減產措施，油價「勢必大幅下跌、可能跌到每桶40美元」。

MST Marquee資深能源分析師卡沃尼克也抱持相同看法，他預期，若OPEC+不顧需求面、仍然解除減產措施，實際上將點燃市占爭奪戰，油價將滑落到新冠疫情爆發後僅見的低點。

摩根士丹利（大摩）則預期，隨著中東、美國地緣政治局勢的不穩定性已觸頂回落，預計2025油市將供過於求，據此把明年第1季的油價預期，從每桶77.5美元下修至72美元。

OPEC 主管 油價

延伸閱讀

若OPEC解除減產措施 專家：明年國際油價恐大跌40％

油價再降！明日起汽、柴油價格各調降0.4元

金價大跌3% 因美元走強削弱黃金買盤 油價收斂跌幅

中東局勢與OPEC 延後增產牽動油價

相關新聞

美10月CPI年增2.6% Fed下月降息1碼機率提高

美國勞工部旗下勞工統計局13日公布，10月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上升2.6%，符合預期，比9月時的2.4...

美超微不妙 財報又遲到…去年度年報須在16日前上傳

繼延遲上一年度財報的10-K文件之後，美超微13日又說，將延後提交7~9月季報的10-Q文件。消息拖累該公司股價在美股早盤下挫3%。

美元指數衝破106 後市看升

美國勞工部昨公布十月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增百分之二點六符合預期，但隨著投資人關注美國總統當選人川普上台後通膨可能復...

馬斯克進入川普政府 廣告主準備重返X平台

在科技大亨馬斯克準備進入川普政府發揮莫大影響力之際，多位行銷與媒體公司高階主管都表示，廣告主現在已準備重回馬斯克的社群平...

美元指數升破106 漲勢不減

投資人關注美國總統當選人川普上台後通膨可能復燃風險，DXY美元指數12日升破106，為六個月來最高價位，13日依然盤旋在...

美10年期公債殖利率衝向5% 攀四個月高點

美國10年期公債殖利率12日升破關鍵阻力線，攀四個月高點，加上川普執政後的美國公債供應看增，促使富蘭克林坦伯頓和普徠仕都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。