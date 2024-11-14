韓券商推波克夏正2 ETF

「股神」巴菲特30年前推出波克夏B股，如今南韓券商計劃將B股包裝成衍生性金融商品性質的指數股票型基金（ETF），但這可能不是巴菲特所樂見的狀況。

申報資料顯示，南韓Kiwoom證券公司和位於美國的Tidal投資公司合作成立了一檔ETF，旨在提供波克夏兩倍槓桿的表現。

這個名為「Kick BRK 2X Long Daily Target」的ETF，是美國市場頭一檔波克夏個股ETF。Kiwoom將購買波克夏B股，然後向投資人發行自家的ETF。

為了放大對波克夏每日回報的槓桿，這檔ETF將和券商建立交換契約，公開交易波克夏B股選擇權。

這類個股ETF正席捲基金界，利用槓桿放大像輝達（NVIDIA）和特斯拉等波動大股票的潛在收益與損失。

在南韓，由於國內股市表現低迷，Toss證券和未來資產證券等當地券商正設法抓準美股投資需求大增的機會。

槓桿ETF通常是為滿足當沖投資人，因為這類ETF追蹤股票長期表現往往會失真。

此外，利用衍生性工具來提升投資波克夏的收益，可能為巴菲特所不齒，因為他曾形容衍生性商品為「金融大規模毀滅性武器」。