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全球今年碳排量將創高

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
全球碳排放最新狀況
全球碳排放最新狀況

聯合國氣候變化綱要公約第29屆締約方大會（COP29）本周展開為期兩周的氣候峰會，會中公布的全球碳預算報告指出，全球今年碳排量將創新高，恐難守住全球升溫1.5℃的防線。

路透報導，這份由英國艾克斯特大學（University of Exeter）主持、由80個機構共同提出的報告指出，今年全球二氧化碳排放量將達416億公噸，高於去年的406億公噸，其中多數來自燃燒煤炭、石油和天然氣，三者造成的碳排量將年增0.8%至347億公噸。

科學家評估，若把「當前暖化程度」以及「其他溫室氣體未來效應」納入考量，為控制氣溫升幅不超過1.5℃，全球還能排放二氧化碳的「碳預算」只剩下2,350億公噸。

該報告主筆、艾克斯特大學氣候科學家弗里德林斯坦說，「我們不認為來自化石燃料的碳排量將在今年觸頂」，全球若不立即且大量減少碳排，「我們只會直接衝破1.5℃的防線，並繼續朝上」。

各國在2015年簽署的巴黎氣候協議中，同意試圖把全球氣溫比工業化時代前的升幅，抑制在1.5℃以內。這將需要從今年起至2030年，甚至之後，每年大幅減少大量碳排放量。一些科學家表示，如此緩慢的進度，表示1.5℃的目標已是不切實際。

這份報告的作者表示，今年的碳排量數據證實，一些國家正快速擴大再生能源裝置容量，以及增加電動車的使用。

報告也顯示，各地減碳進展極度不均衡，也就是說，富裕的工業化國家碳排量漸少的同時，新興經濟體的排放量仍在增加。

COP29主辦國亞塞拜然總統阿利耶夫12日指控西方國家，在身為化石燃料的主要消費者和製造者的同時，對其他國家說教的偽善態度，並且大力指責西方國家批評者，對亞塞拜然油氣產業的批判。

COP29 碳排量 科學家

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