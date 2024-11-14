美超微不妙 財報又遲到…去年度年報須在16日前上傳

繼延遲上一年度財報的10-K文件之後，美超微13日又說，將延後提交7~9月季報的10-Q文件。消息拖累該公司股價在美股早盤下挫3%。

路透報導，美超微13日說，需要更多時間挑選、聘任新會計師，管理層也需要更多時間，來完成2024年6月30日為止年度財報的內部管控評估。

那斯達克交易所9月17日通知美超微，該公司未遵守上市規定，有60天時間提交年報，或是呈交計畫以再次符合上市規定。

美超微股價走勢

安永憂慮美超微的治理、透明度、財報內控，10月辭任美超微會計師後，該公司股價迄今重摔55%。

美超微本月稍早宣布，7月底成立特別委員會調查安永提出的問題，並未發現舞弊證據。美超微5日公布未經會計師審計的財報，表示上季初步營收在59億~60億美元，預測本季營收在55億~61億美元。

但華爾街對此存疑，海納國際集團（Susquehanna）的霍塞尼在報告中指出，外界對該公司公布的財務數字和展望，信任度極低，他在美超微財報出爐後，將目標價降至每股15美元，和美超微12日收盤價21.7美元相比，約低了31%。他說，這是美超微的谷底價，符合該公司2018年從那斯達克下市時的估值。

美超微是晶片巨擘輝達（Nvidia）和超微（AMD）等的合作夥伴，過去一年多以來股價飆漲，一度衝破1,000美元大關，市值從今年初44億美元，一度飆升至3月的670億美元，是AI股漲勢的最大受惠者之一。

但之後美超微「不當會計行為」議題再起，今年8月底，大型放空機構興登堡研究發表調查報告，指控美超微長期會計操控。

美國司法部也傳出正在調查美超微的會計行為，美超微在延後呈交止於6月底的去年度10-K年報後，必須要在本月16日前上傳，或向那斯達克股票交易所提出計畫，以符合上市規定。 美超微最後一份經過審計的財報是在1至3月當季，內容提到美超微與關係人的交易，包括大訊科技和肯微科技。