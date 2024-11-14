超微全球裁員千人 不排除進行併購搶進AI產業

晶片大廠超微（AMD）上季財報憂喜參半，打擊股價，如今該公司證實，將裁撤全球4%人力。不過，昨（13）日截稿為止，尚未獲得AMD台灣回應相關消息。

科技網站Wccftech報導，據網路聊天室的匿名貼文，AMD已展開裁員行動，以縮編4%人力、約1,000人受影響。AMD發言人向Wccftech證實確有此事，該公司精簡全球人事，以便將資源用於最大的成長機會。

報導並指出，AMD財報優劣互見，似乎因此而裁員。目前該公司正透過併購、退出加速器產品等，以搶進人工智慧（AI）產業，並擬用債務和現金來資助收購案。

AMD 10月29日發布第3季（上季）財報後，股價至今下挫13.6%。儘管該公司上季營收和獲利分別成長17%、34%，但電玩部門營收年減69%至4.62億美元，導致該部門營益驟降96%至1,200萬美元。

分析AMD第3季財報，資料中心相關業務，是成長最為強勁的事業，仍創新高，年增逾一倍，成長動能主要來自Instinct AI加速器出貨強勁，以及EPYC CPU的銷售增長。而包括桌機與筆電產品的客戶端事業群的營收也年增近三成，動能主要來自Zen 5架構Ryzen處理器的強勁需求。不過，遊戲事業群業績年減近七成，主要原因是半客製化業務收入減少。嵌入式事業群收入也比去年同期下滑，主要因為客戶調整庫存。

AMD積極搶占AI商機，日前推出最新Instinct MI325X加速器，相關平台從本季開始量產出貨，預計從明年首季起，包括技嘉、聯想、美超微、戴爾、HPE與Eviden等平台夥伴將供貨。同時，AMD也推出最新第五代EPYC伺服器處理器。

超微公布的AI加速器發展藍圖已達2026年，外界認為，該公司每年持續發表新品，搶奪市占率企圖心明顯。其下一代MI350系列AI加速器預計將於2025年下半年推出，後續2026年將推出MI400系列產品。

至於伺服器處理器領域，超微EPYC系列產品過去在2018年剛起步推出第一代產品時，市占率約僅2％，2020年成長到8％，隨後成長速度加快，在第四代產品助攻下，2022年時市占率已達27％。