字母無人小黃 洛城全面開放

字母（Alphabet）旗下自駕公司Waymo於12日表示，自動駕駛叫車服務「Waymo One」現已在洛杉磯向所有人提供服務，這是自駕技術迅速成長和獲得採用的一大跡象。隨著Waymo營運邁大步，台廠廣達沾光。

台廠當中，廣達除為特斯拉自駕ECU（ 電子控制單元）代工，也與Waymo合作，傳跨入車用先進輔助駕駛系統（ADAS）感測次系統。由ADAS等產品毛利率動輒兩成起跳，伴隨相關產品出貨動能升溫、新客戶加入貢獻，廣達獲利也將大吃補。

廣達全力衝刺AI伺服器出貨之際，今年車用業務也可望逐步起飛，業績將有雙位數成長，除已掌握一些客戶，車載電腦布局計畫更已推進至2030年。

廣達董事長林百里先前指出，車載電腦不只是電動車有需求，油車也需要，現在油車也有許多搭載ADAS，看好下一代車一定都有自駕功能，一旦車子智慧化後就「回不去了」。

廣達車用產品線囊括ECU、中控台板、影音板、ADAS等，隨著客戶及專案數增加，已跨出純代工角色，先前並已奪下美國通用汽車（GM）集團自動駕駛域控制器（ADC）大單。

總部位於加州山景城的Waymo是自駕技術的先驅，該公司最初是Google內部的一項計畫，歷經十年後，2020年在亞利桑那州的鳳凰城首度推出自駕計程車服務。

在上個月，Waymo完成了56億美元的融資，此時汽車業者和科技公司押注巨資投入自駕技術，要促進未來的成長，儘管自駕車仍面臨嚴格的監管審查。Waymo今年6月在舊金山向所有人開放了自駕車叫車服務。

Waymo表示，自從今年稍早在洛杉磯啟動商業運作以來，已經有近30萬人加入等待名單，顯示出強勁的需求。