通膨符合預期…美股開盤小漲 比特幣突破9萬美元

美國最新通貨膨脹數據符合分析師預期。在投資人分析通膨、評估美國總統大選後發展局勢之際，華爾街股市主要指數今天開盤後小幅上漲，比特幣則是突破9萬美元大關。

法新社報導，道瓊工業指數開盤後不久上漲0.1%，來到43961.37點。

標準普爾500指數上漲0.1%，來到5991.04點。

那斯達克指數也上漲0.1%，來到19306.33點。

另一方面，持續飆漲的比特幣今天突破9萬美元大關，甚至一度漲破9萬1000美元，創下新高紀錄，隨後回落至9萬670美元左右。

自美國總統當選人川普（Donald Trump）勝選以來，由於各方預期，他領導的政府將對加密貨幣友好，而帶動一波慶祝行情。