通膨符合預期…美股開盤小漲 比特幣突破9萬美元
美國最新通貨膨脹數據符合分析師預期。在投資人分析通膨、評估美國總統大選後發展局勢之際，華爾街股市主要指數今天開盤後小幅上漲，比特幣則是突破9萬美元大關。
法新社報導，道瓊工業指數開盤後不久上漲0.1%，來到43961.37點。
標準普爾500指數上漲0.1%，來到5991.04點。
那斯達克指數也上漲0.1%，來到19306.33點。
另一方面，持續飆漲的比特幣今天突破9萬美元大關，甚至一度漲破9萬1000美元，創下新高紀錄，隨後回落至9萬670美元左右。
自美國總統當選人川普（Donald Trump）勝選以來，由於各方預期，他領導的政府將對加密貨幣友好，而帶動一波慶祝行情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言