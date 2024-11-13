研調機構：2024年全球GPU市場規模料將超過985億美元
根據市場研究機構Jon Peddie Research（JPR），由於需求迅速增加，繪圖處理器（GPU）開發商的營收也隨之成長，今年全球GPU的市場規模料將超過985億美元。
JPR報告指出，目前全球有20家公司和七家矽智財供應商在開發獨顯、內顯、嵌入式的GPU。這些產品多數是入門級內顯GPU，只有少數公司開發為遊戲玩家打造的獨顯GPU。然而，整個市場的大多數營收來自AI和高效能運算的GPU，儘管一年賣出的量沒那麼多，但每個產品要價數萬美元，為輝達和超微（AMD）賺進大把鈔票。
輝達只用了今年度兩季的時間，就從AI和高效能運算GPU賺了420億美元，全年可望突破900億美元。至於超微則預期自家AI GPU的銷售額可以超越30億美元。至於Biren和MetaX的營收難以估算，但預料他們的運算GPU銷售不會接近超微的水準。
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