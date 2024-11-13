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美國10月CPI年升2.6％符合預期 相較9月2.4％升幅略升

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美國10月CPI年升2.6％符合預期 相較9月2.4％升幅略升

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國10月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上升2.6%，符合預期。歐新社
美國10月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上升2.6%，符合預期。歐新社

美國勞工部13日公布，10月整體消費者物價指數（CPI）較去年同期上升2.6%，符合預期，比9月時的2.4%升幅略升。10月CPI較9月上升0.2%，與預估的0.2%一致；9月CPI年升0.2%。

扣除能源及食品之後的10月核心CPI，年升幅為3.3%，符合預估，和9月的3.3%一樣；月升幅則是0.3%，符合預估的0.3%及9月的0.3%升幅。

在數據發布後，美國10年期公債殖利率下跌約4個基點，至4.394%。2年期公債殖利率則下降約5個基點，至4.294%。

CPI 消費者 物價 美國 通膨

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