聽新聞
0:00 / 0:00
繼延遲10-K年報後…美超微再延後提交上季財報 美股盤前跌4％
繼延遲上一年度財報的10-K文件之後，美超微13日又說，將延後提交7~9月季報的10-Q文件。消息拖累該公司股價在美股盤前一度下跌4%。
路透報導，美超微13日說，需要更多時間挑選、聘任新會計師，管理層也需要更多時間，來完成2024年6月30日為止年度財報的內部管控評估。
那斯達克交易所9月17日通知美超微，該公司未遵守上市規定，有60天時間提交年報，或是呈交計畫以再次符合上市規定。
安永憂慮美超微的治理、透明度、財報內控，10月辭任美超微會計師後，該公司股價迄今重摔55%。
美超微本月稍早宣布，7月底成立特別委員會調查安永提出的問題，並未發現舞弊證據。
美超微是晶片巨擘輝達（Nvidia）和超微（AMD）等的合作夥伴，去年股價飆高兩倍以上，是AI股漲勢的最大受惠者之一。但興登堡研究今年8月指控，美超微涉及「會計操縱」，並揭露做空部位，使得該公司今年股價承壓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言