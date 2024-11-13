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繼延遲10-K年報後…美超微再延後提交上季財報 美股盤前跌4％

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美超微13日表示，正在尋找新的會計師，將延後交出7~9月的季度財報。路透
美超微13日表示，正在尋找新的會計師，將延後交出7~9月的季度財報。路透

繼延遲上一年度財報的10-K文件之後，美超微13日又說，將延後提交7~9月季報的10-Q文件。消息拖累該公司股價在美股盤前一度下跌4%。

路透報導，美超微13日說，需要更多時間挑選、聘任新會計師，管理層也需要更多時間，來完成2024年6月30日為止年度財報的內部管控評估。

那斯達克交易所9月17日通知美超微，該公司未遵守上市規定，有60天時間提交年報，或是呈交計畫以再次符合上市規定。

安永憂慮美超微的治理、透明度、財報內控，10月辭任美超微會計師後，該公司股價迄今重摔55%。

美超微本月稍早宣布，7月底成立特別委員會調查安永提出的問題，並未發現舞弊證據。

美超微是晶片巨擘輝達（Nvidia）和超微（AMD）等的合作夥伴，去年股價飆高兩倍以上，是AI股漲勢的最大受惠者之一。但興登堡研究今年8月指控，美超微涉及「會計操縱」，並揭露做空部位，使得該公司今年股價承壓。

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