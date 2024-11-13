憂川普新政衝擊經濟 亞股大多延續跌勢收黑

亞洲股市今天收盤再度跌多漲少，主因投資人擔心川普（DonaldTrump）就任美國總統推動新政將衝擊中國與全球經濟，以及他的政策可能重新點燃美國通膨引信。

法新社報導，另一方面，未來物價可能因減稅、加徵關稅、放寬監管等措施而再度上揚，賦予美元新的上升動能。自川普上週勝選以來，美元持續升值。

在比特幣差點首度突破9萬美元關卡後，投資人也在密切注意比特幣動態，由於川普競選時承諾支持加密貨幣，有觀察家押注比特幣將觸及10萬美元。

亞洲股市方面，商界大亨川普重奪白宮大位後，勝選慶祝行情一度使股市走揚，本週則隨著川普內閣開始成形而回檔。

川普點名知名對中鷹派擔任要職，令人憂心美、中這兩個經濟超級強權之間又會爆發貿易戰。

邁入2025年的經濟展望充斥不確定性，讓亞股承壓，香港、東京、雪梨、首爾、台北、威靈頓今天全都收黑。

上海、新加坡股市則收漲。